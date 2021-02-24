Двум чиновникам "Укрэнерго" сообщено о подозрении в задании 380 млн грн убытков на строительстве подстанции
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении бывшим начальнику департамента и главе тендерного комитета Государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по факту злоупотребления служебным положением.
По данным следствия, должностные лица умышленно создали условия, которые привели к произвольному отклонению наиболее экономически выгодному предложению одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции "Креминская" в Луганской области. Отмечается, что эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий.
Таким образом, отметили в пресс-службе, вследствие завышения предмета закупки и лишних расходов государственной компании "Укрэнерго" нанес материальный ущерб на сумму более 380 млн грн, что является тяжкими последствиями.
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