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Espreso.tvОбществоДля получения гражданства Украины нужно будет сдать языковой экзамен на уровне B1, - комиссия по стандартам государственного языка

Для получения гражданства Украины нужно будет сдать языковой экзамен на уровне B1, - комиссия по стандартам государственного языка


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Претенденты на получение украинского гражданства должны будут сдать экзамен на владение государственным языком на уровне В1

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что, согласно Европейской рамке квалификаций для обучения и проверки иностранных языков, будет уровень В1", - сказала Демская.

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В то же время она отметила, что это решение предыдущеварительное.

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