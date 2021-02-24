Для получения гражданства Украины нужно будет сдать языковой экзамен на уровне B1, - комиссия по стандартам государственного языка

24 февраля, 2021, 14:03

Претенденты на получение украинского гражданства должны будут сдать экзамен на владение государственным языком на уровне В1

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что, согласно Европейской рамке квалификаций для обучения и проверки иностранных языков, будет уровень В1", - сказала Демская.

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В то же время она отметила, что это решение предыдущеварительное.