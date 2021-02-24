Amnesty International лишила Навального статуса узника совести из-за его высказываний 2000-х годов

24 февраля, 2021, 13:42

Международная правозащитная организация Amnesty International отменила свое решение о признании русского оппозиционера Алексея Навального узником совести

Об этом сообщает Медиазона.

Представитель организации Александр Артемьев заявил, что Amnesty больше не будет использовать относительно Навального "словосочетание "узник совести", поскольку ее юристы исследовали высказывания оппозиционера середины нулевых годов, и определили, что они "достигают уровня hate speech".

"Однако наш призыв немедленно освободить его остается в силе, поскольку он преследуется исключительно по политическим мотивам", - сказал он.

Артемьев отметил, что у правозащитников "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". Он добавил, что Amnesty International продолжит сбор подписей под петицией с требованием освобождения Навального.

Источник "Медиазоны" в организации, попросивший не упоминать его имени, предположил, что за этой кампанией могут стоять "люди с RT в разных странах". Источник отметил, что авторы как минимум двух обращений в Amnesty International ссылались на тред в твиттере сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек, в котором та разоблачала Навального перед иностранной аудиторией как "националиста и расиста".

"Медиазона" направила представителям Amnesty International и RT вопрос по поводу массовой отправки писем о статусе Навального.

17 января Amnesty International признала оппозиционера узником совести после его задержания в московском аэропорту. "Задержание Алексея Навального - очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. То, что произошло лишь подчеркивает, что необходимо расследовать его собственные заявления по поводу отравления сотрудниками госорганов по приказу высшего руководства", - говорила Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

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