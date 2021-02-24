Amnesty International лишила Навального статуса узника совести из-за его высказываний 2000-х годов
Об этом сообщает Медиазона.
Представитель организации Александр Артемьев заявил, что Amnesty больше не будет использовать относительно Навального "словосочетание "узник совести", поскольку ее юристы исследовали высказывания оппозиционера середины нулевых годов, и определили, что они "достигают уровня hate speech".
"Однако наш призыв немедленно освободить его остается в силе, поскольку он преследуется исключительно по политическим мотивам", - сказал он.
Артемьев отметил, что у правозащитников "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". Он добавил, что Amnesty International продолжит сбор подписей под петицией с требованием освобождения Навального.
Источник "Медиазоны" в организации, попросивший не упоминать его имени, предположил, что за этой кампанией могут стоять "люди с RT в разных странах". Источник отметил, что авторы как минимум двух обращений в Amnesty International ссылались на тред в твиттере сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек, в котором та разоблачала Навального перед иностранной аудиторией как "националиста и расиста".
"Медиазона" направила представителям Amnesty International и RT вопрос по поводу массовой отправки писем о статусе Навального.
17 января Amnesty International признала оппозиционера узником совести после его задержания в московском аэропорту. "Задержание Алексея Навального - очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. То, что произошло лишь подчеркивает, что необходимо расследовать его собственные заявления по поводу отравления сотрудниками госорганов по приказу высшего руководства", - говорила Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.
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