Американец, которого победил Усик, сразится за право встретиться с Джошуа

24 февраля, 2021, 12:21

Американец Майк Хантер и хорват Филип Хргович проведут бой за звание официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene.

IBF (Международная боксерская федерация) назначила поединок между Майком Хантером и Филиппом Хрговичем, в котором определится обязательный претендент на титул, которым владеет британец Энтони Джошуа.

Боксерам дали время до 26 февраля, чтобы они подтвердили, что соглашаются на бой.

По словам американца, он ожидал, что его соперником станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин, но боксер из США отказался от поединка.

"IBF хотела организовать претендентский бой между мной и Чарльзом Мартином, но он отказался. Остается только поединок против Хрговича. Я ждал этого", - написал Хантер.

Мартин занимает в рейтинге IBF второе место, Усик - третье, Хантер - четвертое, а Хргович - пятое. Первая позиция - вакантна.

Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Он в 2017 году победил Хантера по очкам в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Джошуа, кроме поясов IBF и WBO, владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Напомним, 8 января Майл Хантер заявил, что для Александра Усика главной проблемой в супертяжелом весе станет отсутствие мощного удара.

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