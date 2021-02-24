Аэропорт "Харьков" с марта возобновит авиарейсы в 18 стран

24 февраля, 2021, 16:32

Аэропорт "Харьков" с марта начнет восстанавливать авиарейсы в 18 стран

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Харьков".

"5 марта в аэропорту начнется активное восстановление старых докарантинных рейсов. Авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair снова будут летать по 18 знакомым направлениям", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, несмотря на неопределенные сроки карантина в мире, авиакомпании готовятся к активному летнему сезону.

Так, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов по четырем новым направлениям: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Перелеты начинаются в апреле-мае. Также в мае, но еще раньше расписанию, перелеты в Ларнаку открывает Wizz Air.

По информации пресс-службы, восстанавливаются рейсы в польских городов Вроцлава, Гданьска, Кракова и Познани (Польша), итальянских Римини и Венеции, немецких Берлина и Дортмунда. Восстанавливаются рейсы в европейские столицы: Прагу (Чехия), Вены (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинна (Эстония), Вильнюс (Литва), а также в популярных туристических городов: Барселоны (Испания), Батуми (Грузия), Бургас ( Болгария).

В то же время, в пресс-службе отметили, что ограничение въезда в эти страны для некоторых категорий граждан продолжают действовать. Поэтому перед планированием путешествия необходимо проверить правила посещения стран и правила въезда в Украину .

Также отмечается, что с марта туристам будут доступны туры в Шарм-эль-Шейха, Хургады (Египет) и Стамбул (Турция). В апреле также запустятся перелеты в Анталию и Бодрум (Турция). Страны открыты для путешествий, но требуют соблюдения определенных правил.

Так, въезд в Турцию возможен после предоставления справки о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до шести лет тест не нужен. Кроме этого, пассажир должен приобрести страховой полис на COVID-19. Это можно сделать онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов или в аэропорту Турции по прибытии.

Пассажиры, прилетающие в Египет, также должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделан не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

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