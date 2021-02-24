$7,7 тыс. за домашнюю работу: в Пекине суд заставил мужа заплатить жене за годы брака

24 февраля, 2021, 12:58

Суд по разводам в Пекине обязал мужчину компенсировать жене $7,7 тыс. за домашнюю работу, которую она выполняла во время их брака

Об этом пишет ВВС .

Согласно сообщению, по решению суда, женщина получит 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.) за пять лет бесплатной работы в браке.

В издании отметили, что приговор возмутил соцсети, поскольку поднял вопрос цены домашней работы. Так, некоторые считают, что сумма компенсации является недостаточной.

"Я поражена, полный рабочий день домохозяйки недооценивают. В Пекине только труд няни за год стоит более 50 тысяч юаней", - говорится в одном из комментариев.

По данным суда, в прошлом году мужчина по фамилии Чэнь подал на развод со своей женой Ван после пяти лет брака.