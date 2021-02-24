$7,7 тыс. за домашнюю работу: в Пекине суд заставил мужа заплатить жене за годы брака
Об этом пишет ВВС .
Согласно сообщению, по решению суда, женщина получит 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.) за пять лет бесплатной работы в браке.
В издании отметили, что приговор возмутил соцсети, поскольку поднял вопрос цены домашней работы. Так, некоторые считают, что сумма компенсации является недостаточной.
"Я поражена, полный рабочий день домохозяйки недооценивают. В Пекине только труд няни за год стоит более 50 тысяч юаней", - говорится в одном из комментариев.
По данным суда, в прошлом году мужчина по фамилии Чэнь подал на развод со своей женой Ван после пяти лет брака.
Сначала женщина не хотела разводиться, но впоследствии попросила финансовую компенсацию. Она пояснила, что Чэнь не помогал ей в домашних делах и уходе за их сыном.
Пекинский окружной суд Фаншань решил дело в ее пользу. Теперь мужчина обязан выплачивать ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней ($300), а также единовременную компенсацию в 50 тыс. юаней за домашнюю работу.
По словам судьи, раздел общего имущества супругов после свадьбы обычно предполагает разделение материального имущества.
"Но работа по дому составляет нематериальную стоимость", - отметил судья.
Постановление приняли согласно новому гражданскому кодексу, который вступил в силу в Китае в этом году.
Согласно новому закону, супруг вправе требовать компенсацию при разводе, если он или она несут большую ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и помогают партнерам в их работе.
Ранее супруги могли требовать такой компенсации при разводе только при условии подписания брачного соглашения, что является необычной практикой в Китае.
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