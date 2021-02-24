150 тыс. госслужащих должны подтвердить уровень владения украинским, - глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка

24 февраля, 2021, 13:31

С 16 июля в Украине чиновникам необходимо будет сдавать экзамены по государственному языку для получения государственных должностей

Об этом рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская, передает Интерфакс-Украина.

"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен с 16 июля и подтвердить уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тыс. человек", - отметила Демская во время публичного отчета о результатах деятельности Нацкомиссии.

Сейчас в планах открыть центры для сдачи тестов на владение украинским языком как минимум в каждом областном центре. Сертификат на владение государственным языком, который будут получать претенденты на госдолжности будет действовать бессрочно.

"Надо понимать, что закон обратной силы не имеет. Все, кто сегодня уже работают и не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся, - они не будут сдавать экзамен. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-нибудь будут избираться на конкурс", - добавила Демская.

Напомним, 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" согласно которой каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Ранее, 16 января, вступила в силу норма того же закона, согласно которой языком обслуживания в Украине должен быть государственный.

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