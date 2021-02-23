Зеленский подписал указ о выходе Украины из двух соглашений СНГ

23 февраля, 2021, 19:40

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

В частности, согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которую 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство.

Кроме того, согласно указу, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не будут совершать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.