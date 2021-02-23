Закон о языке очень сильно "мозолит" тем людям, которые не хотят, чтобы была Украинское государство, - Княжицкий

23 февраля, 2021, 13:33

Народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий напомнил об атаках "Слуг народа" на Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и заверил, что депутаты от "ЕС" и их коллеги не допустят, чтобы такая же судьба постигла закон об уголовной ответственности из-за коллаборационизма

Своими мыслями по этому поводу политик поделился в эфире спецвыпуска программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, передает "Еспресо.Захид" .

По мнению Николая Княжицкого, сейчас есть все шансы, чтобы закон об уголовной ответственности физических лиц, политических партий и общественных организаций по коллаборации приняли: "Мы подали этот законопроект (на рассмотрение Верховной Рады, -" Еспресо.Захид "), мы его подписали и думаем, что не только "Европейская Солидарность", но и представители других политических сил его поддержат ".

Нардеп заверил, что его коллеги не позволят, чтобы закон о коллаборации "обрезали", внесли в него правки, которые исказят суть документа.

"Я вижу, что происходит с законом о языке. Помню, как мы принимали его в прошлом созыве, и нынешняя власть (" Слуги народа ") постоянно хочет его" кастрировать ": Бужанский подает одни правки, его коллеги из этой фракции подают уже якобы другие, чтобы штрафов не было, чтобы еще чего-то там не было ... Им это очень сильно "мозолит". Но "мозолит» не украинском - "мозолит" тем людям, которые не хотят, чтобы была Украинское государство ", - считает политик.

"Мы не должны обсуждать, должна быть Украина украиноязычной или нет. Ахтем Чийгоз (Украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа -" Еспресо.Захид "), который жил в Крыму, где украинской и раньше было не так много, видите, как он говорит на украинском. Владимир Балух, который родился и вырос в Крыму, говорит украинский не хуже, чем любой львовянин. Крым - абсолютно украинская территория, но многие люди этого не делали (не учили украинский и не разговаривали ней, - "Еспресо.Захид"). Только сейчас начинают это делать ", - отметил народный депутат.