За годы аннексии в Крым завезли более полумиллиона россиян, - Ахтем Чийгоз

23 февраля, 2021, 12:17

Россия наращивает свое военное присутствие в Крыму (живой военной силы на полуострове увеличилось втрое) и завозит туда представителей новой оккупации или, как их называют сами крымские татары, соучастников преступления

По данным Министерства иностранных дел Украины, в Крыму присутствуют 32,5 тыс. российских военных, 195 танков, 410 БТР, 283 артиллерийских системы, 100 самолетов, 50 вертолетов, 68 кораблей и катеров. За годы аннексии Российская Федерация провела 11 призывных кампаний, призвала в армию 28 тыс. крымчан и переселили на остров полмиллиона россиян.

Об этом шла речь в эфире спецвыпуска программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, передает "Еспресо.Захид" .

"Это - не все преступления. Там (в обнародованном статистике. -" Еспресо.Захид ") не еще десятков тысяч ефесбешников, т. Н. Следственных комитетов, прокуроров, судей и полицейских, которые приехали из России. Там нет соучастников преступления, которые 1944 или еще раньше, 200 с лишним лет назад насильно меняли демографическую ситуацию, - перечислил народный депутат Украины, фракция "ЕС", заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. - Сейчас они (соучастники преступления Путина) делают то же ".

По мнению Ахтема Чийгоза, на самом деле за годы аннексии в Крым завезли более полумиллиона россиян. "Они думают, что не будут отвечать за те преступления, соучастниками которых они сейчас есть. Нет, будут, потому что они воруют и убивают там людей! Видимо, не своими руками, но руками тех, кого они там выбирают. Через них их дети становятся полицейскими, эфэсбэшника. Мы их там всех видели, пока были в тюрьме. Они будут за это все отвечать ", - подчеркнул заместитель председателя Меджлиса.