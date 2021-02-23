Известного российского хоккеиста обвинили в избиении 18-летней девушки

23 февраля, 2021, 18:41

Известный российский хоккеист Артемий Панарин обвинен в избиении 18-летней девушки в Латвии

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на российские СМИ.

Бывший тренер клуба КХЛ "Витязь" Андрей Назаров заявил, что в декабре 2011 года Панарин избил 18-летнюю девушку из Латвии.

"В процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии Панарин отправил на пол несколькими мощными ударами. Полиция приехала быстро, его задержали. Составили протокол. Но при Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейскими. Я в переговорах не участвовал, но слышал о цифре в 40 тыс. евро наличными за то, чтобы дело не афишировали ", - заявил Назаров.

По информации источника, Панарин считает, что обвинение Назарова является местью российских властей за его позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. Известный хоккеист был одним из тех, кто в январе поддержал оппозиционера Алексея Навального.

Артемий Панарин, который сейчас выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс", временно не будет играть за американскую команду до выяснения всех обстоятельств его дела. НХЛ и клуб россиянина выступили с заявлениями в его поддержку.

29-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. На его счету 405 матчей и 433 набранных очка.