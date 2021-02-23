Из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций ушли уже более 15 компаний, - Госдеп США

23 февраля, 2021, 07:33

Более 15 организаций добровольно вышли из проекта российского газопровода "Северный поток-2", чтобы избежать санкций США

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Вс Прайс со ссылкой на отчет, предоставленный на запрос Конгресса США, передает "Укринформ" .

"В пятницу Госдепартамент предоставил отчет Конгресса по проекту газопровода" Северный поток-2 ", как того требует Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями", - сказал Прайс.

Чиновник отметил, что в документе определено российскую компанию "КВТ-РУС" как такую, что сознательно продает, сдает в аренду или предоставляет судно "Фортуна" для строительства газопровода, в частности для прокладки труб на глубине 100 футов и более.

"Согласно PEESA с изменениями," КВТ-РУС "подпадают под санкции США", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа США добавил, что отчет включает список организаций, которые "сами сделали добросовестные шаги, чтобы в течение соответствующего периода прекратить деятельность, связанную с проектом" Северный поток-2 ". Эти организации избежали санкций США.

"Этот список включает более 15 организаций и демонстрирует, что наши законодательные цели и действия имеют прекрасный эффект", - подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа также сообщил о постоянных консультациях по вопросам энергетической безопасности с европейскими союзниками и партнерами, однако не назвал деталей и не сказал, участвует ли в переговорах Украина как главный транзитер российского газа в Европу.

"Когда дело доходит до наших союзников и партнеров, справедливо сказать, что они не будут удивлены нашими подходами или широкой стратегией в этом вопросе, как по" Северному потоку-2 ", так и по энергетической безопасности за рубежом", - сказал Прайс.

Ранее, 17 февраля, представители обеих партий Палаты представителей США обратились к госсекретарю Билнкена с просьбой рассказать о планах введения санкций против "Северного потока-2", предусмотренных законами PEESA и PEESCA.

22 февраля Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против РФ из-за строительства "Северного потока-2".

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