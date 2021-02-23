Истребители НАТО в Балтии на прошлой неделе четыре раза сопровождали военные самолеты России

23 февраля, 2021, 10:01

Истребители миссии Балтийского патрулирования НАТО четыре раза за неделю поднимались в воздух для сопровождения военных самолетов России

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Литвы .

Отмечается, что 17 февраля был идентифицирован российский самолет Ил-22, летевший от "материковой части" РФ в Калининградской области. Ил-22 сопровождали два Су-35, которые вернулись в РФ, из Калининграда его встречали два Су-27. Эти самолеты летели без планов полета, без радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь.

В тот же день истребители узнали самолет РФ Су-24, совершавший перелет по направлению Калининградской области. Он летал без радиолокационного ответчика, не поддерживал радиосвязь.

18 февраля авиапатруль узнал российский самолет Ил-22, который летел из Калининградской области РФ на "материковую часть" - с включенным радиолокационным транспондером, поддерживал радиосвязь с RSVC и имел план полета. Его сопровождали два самолета Су-27, с материковой части РФ его встречали два Су-35. Эти самолеты летели без планов полета, без радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь.

19 февраля истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали два самолета РФ, Ил-78 и Ту-134, которые совершили перелет из Калининградской области РФ на "материковую часть" страны. Они летели с включенными радиолокационными транспондерами, поддерживали радиосвязь с RSVC и имели планы полета.