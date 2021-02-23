Выглядел "малышом": Лучший боксер мира устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем

23 февраля, 2021, 10:43

Мексиканский боксер Сауль Альварес устроил с турком Авни Йилдиримом дуэль взглядов перед поединком за титулы WBC и WBA во втором среднем весе

Видео дуэли взглядов обнародовала промоутерская компания Matchroomboxing в Instagram.

На кадрах видно, что Альварес существенно уступает Йылдырыму в росте. Турок со своим 182 см на 9 см выше мексиканца.

Стоит заметить, что в декабря 2020 года рост не помешал "Канело" уверенно победить британца Каллума Смита, который преобладал его на 18 см.

Сауль Альварес будет защищать титулы в поединке против Авни Йилдирима чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской асоциаци] во втором среднем весе (до 76,2 кг) 27 февраля в Майами (США).

Напомним, 20 декабря Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в поединке за титулы чемпиона мира WBA и WBC во втором среднем весе.

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