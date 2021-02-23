Волонтеры смогли спасти 28 китов, выбросившихся на побережье Новой Зеландии

23 февраля, 2021, 18:38

В Новой Зеландии волонтеры смогли спасти 28 из 49 китов, которые выбросились на побережье 22 февраля

Об этом сообщает Phys.org .

Новозеландские волонтеры сообщили, что смогли спасти 28 китов-гринд, которые выбросились на берег. Однако 21 животное все-таки погибло.

Как отмечается, сначала волонтерам удалось снять китов с мели во время прилива, но через некоторое время они снова выбросились на берег.

23 февраля волонтеры снова сняли их с мели.

Напомним, 22 февраля 49 китов выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии.

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