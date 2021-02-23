Военный переворот в Мьянме: США ввели санкции против членов хунты

23 февраля, 2021, 10:14

США ввели санкции против двух генералов из-за военного переворота в Мьянме

Как сообщает Reuters , управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявил, что этот шаг был нацелен на главнокомандующего ВВС генерала Маунг Маунг Кьяу и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Туна.

"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний сделает дальнейшие действия", - отметили в американском ведомстве.

Введение санкций прокомментировал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы без колебаний сделаем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - отметил он.

Накануне тысячи людей в Мьянме вышли на всеобщую забастовку, несмотря на угрозы военных применить силу.

1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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