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Espreso.tvОбществоВ Житомире на акции в поддержку Стерненко произошло столкновение, есть задержанные активисты

В Житомире на акции в поддержку Стерненко произошло столкновение, есть задержанные активисты


фото: Демократична сокира
В Житомире во время акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко произошло столкновение, полиция задержала активистов

Об этом сообщает в Facebook Демсокира. Житомир.

"На акции #стерненкуволю в Житомире полиция ворвалась в толпу людей, забрала шины и протащила активистов по асфальту", - говорится в сообщении.

Несколько активистов были задержаны. Куда их повезли пока неизвестно.

  • Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.
  • Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

 

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