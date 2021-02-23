В Житомире на акции в поддержку Стерненко произошло столкновение, есть задержанные активисты

23 февраля, 2021, 19:06

В Житомире во время акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко произошло столкновение, полиция задержала активистов

Об этом сообщает в Facebook Демсокира. Житомир.

"На акции #стерненкуволю в Житомире полиция ворвалась в толпу людей, забрала шины и протащила активистов по асфальту", - говорится в сообщении.

Несколько активистов были задержаны. Куда их повезли пока неизвестно.