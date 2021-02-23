В Житомире на акции в поддержку Стерненко произошло столкновение, есть задержанные активисты
23 февраля, 2021, 19:06
В Житомире во время акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко произошло столкновение, полиция задержала активистов
Об этом сообщает в Facebook Демсокира. Житомир.
"На акции #стерненкуволю в Житомире полиция ворвалась в толпу людей, забрала шины и протащила активистов по асфальту", - говорится в сообщении.
Несколько активистов были задержаны. Куда их повезли пока неизвестно.
- Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.
- Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.
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