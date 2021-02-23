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Espreso.tvОбществоВ Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19

В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19


фото: Reuters
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (Covishield)

Об этом сообщает Общественное .

Первая партия составляет 500 тыс. доз. Борт с медпрепаратами вылетел 22 февраля и добрался до Киева.

 

 
  • МЗ зарегистрировало вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19 для экстренного применения
  • 19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.
  • В Офисе президента ранее заявили , что вакцина от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля.

 

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