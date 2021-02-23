В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca от коронавируса
23 февраля, 2021, 09:22
МЗ зарегистрировало вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19 для экстренного применения
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.
"Вакцину для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", - говорится в сообщении.
Вакцина что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальную название Covishield. Соответственно, вакцина, которая прибывает в Украину, официально зарегистрирована.
- 19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.
- В Офисе президента ранее заявили , что вакцина от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля.
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