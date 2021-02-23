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Espreso.tvОбществоВ Украине зарегистрировали COVID-вакцину компании Pfizer, - Ляшко

В Украине зарегистрировали COVID-вакцину компании Pfizer, - Ляшко


фото: reuters
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошла регистрацию вакцина от коронавируса американской компании Pfizer

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата... Это препарат Covishield/AstraZeneca, который проводится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко.

Он добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины

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