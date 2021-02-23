В Украине зарегистрировали COVID-вакцину компании Pfizer, - Ляшко
23 февраля, 2021, 15:57
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошла регистрацию вакцина от коронавируса американской компании Pfizer
Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата... Это препарат Covishield/AstraZeneca, который проводится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко.
Он добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины
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