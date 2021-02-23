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Espreso.tvМирВ США при столкновении поезда с горючим и грузовика прогремел взрыв и возник пожар

В США при столкновении поезда с горючим и грузовика прогремел взрыв и возник пожар


фото: Chief Lonnie Gosch/Cameron Police Dept
23 февраля в США столкнулись грузовик и поезд, перевозивший горючее

Об этом сообщает Fox News.

В результате столкновения поезда с горючим и грузовика прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Поезд, перевозивший нефть, столкнулся с 18-колесным автомобилем.

Отмечается, и машинист поезда, и водитель грузовика выжили в аварии.

Полиция начала эвакуацию близлежащих домов.

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