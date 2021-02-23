В США при столкновении поезда с горючим и грузовика прогремел взрыв и возник пожар
23 февраля, 2021, 19:08
23 февраля в США столкнулись грузовик и поезд, перевозивший горючее
Об этом сообщает Fox News.
В результате столкновения поезда с горючим и грузовика прогремел мощный взрыв и начался пожар.
Поезд, перевозивший нефть, столкнулся с 18-колесным автомобилем.
Отмечается, и машинист поезда, и водитель грузовика выжили в аварии.
Полиция начала эвакуацию близлежащих домов.
Cameron, TX 7:07 AM @kwtx pic.twitter.com/rmxLFt3rSL- Ryan Kyburz (@ryan_kyburz) February 23, 2021
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