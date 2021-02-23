В России произошел взрыв на трубопроводе, прекращен транзит газа в Казахстан

23 февраля, 2021, 12:17

В Иленському районе Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Прекращен транзит газа в Казахстан после взрыва на трубопроводе "Союз"

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан.

"Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода" Союз "диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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