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Espreso.tvОбществоВ Польше разбился частный вертолет, погибли два человека, еще двое пострадали

В Польше разбился частный вертолет, погибли два человека, еще двое пострадали

На юге Польши разбился вертолет, два человека погибли, еще двое получили травмы

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Wirtualna Polska .

Частным вертолетом типа путешествовали четыре человека. На месте погибли двое мужчин. Вместе с ними летели еще мужчина и женщина, которые после падения вертолета самостоятельно выбрались наружу из разбитого транспортного средства. Их состояние оценивается как тяжелое.

Вертоливт упал в лесу, поэтому доступ к трагедии затруднено, также там густой туман.

На месте работают восемь групп спасателей.

Причину падения устанавливать государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.

Отдельное следствие начали местная полиция и прокуратура.

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