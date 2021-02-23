В Польше разбился частный вертолет, погибли два человека, еще двое пострадали
23 февраля, 2021, 09:40
На юге Польши разбился вертолет, два человека погибли, еще двое получили травмы
Об этом передает Укринформ со ссылкой на Wirtualna Polska .
Частным вертолетом типа путешествовали четыре человека. На месте погибли двое мужчин. Вместе с ними летели еще мужчина и женщина, которые после падения вертолета самостоятельно выбрались наружу из разбитого транспортного средства. Их состояние оценивается как тяжелое.
Вертоливт упал в лесу, поэтому доступ к трагедии затруднено, также там густой туман.
На месте работают восемь групп спасателей.
Причину падения устанавливать государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.
Отдельное следствие начали местная полиция и прокуратура.
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