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Espreso.tvОбществоВ Национальной академии наук назвали самое опасное сопутствующее заболевание при заражении коронавирусом

В Национальной академии наук назвали самое опасное сопутствующее заболевание при заражении коронавирусом


фото: reuters
Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет

Об этом говорится в исследовании НАН Украины.

Летальность от коронавируса при диабете составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

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"Наиболее опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

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