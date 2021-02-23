В Национальной академии наук назвали самое опасное сопутствующее заболевание при заражении коронавирусом
23 февраля, 2021, 10:13
Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет
Об этом говорится в исследовании НАН Украины.
Летальность от коронавируса при диабете составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.
Читайте также: Коронавирус в Украине: в течение суток - 4182 новых случая, 153 человека умерли
"Наиболее опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти