В Минздраве рассказали, как стать в очередь на вакцинацию от COVID-19

23 февраля, 2021, 10:25

Стать в очередь на вакцинацию от COVID-19 сможет каждый желающий с 1 марта через портал или приложение "Дия", а также с помощью контакт-центра Министерства здравоохранения

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер, передает Еспресо.TV .

"Минздрав совместно с Минцифры создали услуги записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале" Дия ". Каждый желающий будет иметь возможность с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет также с помощью контакт- центра Министерства здравоохранения ", - сказал Кучер.

Так, по его словам, когда придет соответствующий этап плана вакцинации, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время. Таким образом вакцинироваться смогут украинцы в возрасте от 18 до 59 лет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам в соответствии с планом кампании вакцинации.

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