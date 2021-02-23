В Китае нашли большое нефтегазовое месторождение

23 февраля, 2021, 13:54

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) сообщила, что обнаружила в Бохайском заливе новое месторождение с геологическими запасами не менее 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте

Об этом сообщает Синьхуа .

Месторождение "Бочжун 13-2" расположено в центральной части Бохайского залива, в 140 км от города центрального подчинения Тяньцзинь, Северный Китай.

Разведочная скважина, пробуренная на глубину около 5223 м, наткнулась на продуктивный нефтегазовый пласт толщиной 346 м. По оценкам CNOOC, среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тыс куб. м.

В корпорации заявили, что открытие месторождения «Бочжун 13-2» является крупным прорывом в разведывательных работах в акватории Бохайского залива.

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