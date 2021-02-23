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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошел пожар в районе ДВРЗ

В Киеве произошел пожар в районе ДВРЗ


фото: скріншот
В Киеве 23 февраля произошел пожар в районе ДВРЗ. Горела крыша здания

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованном видео заметно, что пылает крыша здания.

Вартови.Еспресо сообщили, что пожар уже потушен и пострадавших нет.

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