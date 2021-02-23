В Киеве произошел пожар в районе ДВРЗ
23 февраля, 2021, 23:00
В Киеве 23 февраля произошел пожар в районе ДВРЗ. Горела крыша здания
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
На опубликованном видео заметно, что пылает крыша здания.
Вартови.Еспресо сообщили, что пожар уже потушен и пострадавших нет.
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