В Киеве произошел пожар в районе ДВРЗ

23 февраля, 2021, 23:00

В Киеве 23 февраля произошел пожар в районе ДВРЗ. Горела крыша здания

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованном видео заметно, что пылает крыша здания.

Вартови.Еспресо сообщили, что пожар уже потушен и пострадавших нет.

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