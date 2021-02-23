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Espreso.tvОбществоВ Кропивницком декан Летной академии требовал за допуски к полетам по $ 11,5 тыс. с человека, - СБУ

В Кропивницком декан Летной академии требовал за допуски к полетам по $ 11,5 тыс. с человека, - СБУ


фото: ssu.gov.ua
В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, за взятку он обеспечивал курсантам допуск к полетам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, декан наладил механизм взяток выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг.

Задержали его на работе после получения первой части взятки - $ 5000.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.

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