В Кропивницком декан Летной академии требовал за допуски к полетам по $ 11,5 тыс. с человека, - СБУ

23 февраля, 2021, 14:39

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, за взятку он обеспечивал курсантам допуск к полетам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, декан наладил механизм взяток выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг.

Задержали его на работе после получения первой части взятки - $ 5000.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.