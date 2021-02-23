В Кропивницком декан Летной академии требовал за допуски к полетам по $ 11,5 тыс. с человека, - СБУ
23 февраля, 2021, 14:39
В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, за взятку он обеспечивал курсантам допуск к полетам
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
По данным следствия, декан наладил механизм взяток выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг.
Задержали его на работе после получения первой части взятки - $ 5000.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.
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