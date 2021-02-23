В Хмельницкой области полицейский в нетрезвом состоянии насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

23 февраля, 2021, 13:32

В Хмельницкой области задержали сотрудника патрульной полиции, который сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook .

Как сообщают в Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области. Водитель, совершив наезд на 50-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла, скрылся с места происшествия.

По словам Клименко, уже через 40 минут его задержали.

Им оказался 24-летний работник полиции, который, управляя личным автомобилем "Опель", совершил наезд на женщину, которая шла по обочине в попутном направлении.

Водителя задержали в порядке пола 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас он находится под стражей.

"Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР", - добавил глава Нацполиции.

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