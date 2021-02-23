В Хмельницкой области полицейский в нетрезвом состоянии насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook .
Как сообщают в Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области. Водитель, совершив наезд на 50-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла, скрылся с места происшествия.
По словам Клименко, уже через 40 минут его задержали.
Им оказался 24-летний работник полиции, который, управляя личным автомобилем "Опель", совершил наезд на женщину, которая шла по обочине в попутном направлении.
Водителя задержали в порядке пола 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас он находится под стражей.
"Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР", - добавил глава Нацполиции.
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