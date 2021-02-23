В Грузии задержали лидера оппозиционной партии, которую основал Саакашвили

23 февраля, 2021, 08:52

Грузинская полиция задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия

Об этом сообщает Эхо Кавказа .

Полиция применила перечный газ.

Спецоперация завершена, полиция ушла из офиса партии, там повреждены двери и мебель. Нескольким сторонникам оппозиции понадобилась медицинская помощь.

Штурм центрального офиса начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало оппозицию не мешать задержанию.