В Грузии задержали лидера оппозиционной партии, которую основал Саакашвили
23 февраля, 2021, 08:52
Грузинская полиция задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия
Об этом сообщает Эхо Кавказа .
Полиция применила перечный газ.
Спецоперация завершена, полиция ушла из офиса партии, там повреждены двери и мебель. Нескольким сторонникам оппозиции понадобилась медицинская помощь.
Штурм центрального офиса начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало оппозицию не мешать задержанию.
- Предыдущий глава правительства Грузии подал в отставку . Причиной он назвал разногласия в команде по исполнению решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.
- Тбилисский городской суд накануне сменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЭНД отказался выплатить залог, выбранную ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность .
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