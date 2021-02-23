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Espreso.tvОбществоВ Грузии задержали лидера оппозиционной партии, которую основал Саакашвили

В Грузии задержали лидера оппозиционной партии, которую основал Саакашвили


фото: Радіо Свобода
Грузинская полиция задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия

Об этом сообщает Эхо Кавказа .

Полиция применила перечный газ.

Спецоперация завершена, полиция ушла из офиса партии, там повреждены двери и мебель. Нескольким сторонникам оппозиции понадобилась медицинская помощь.

Штурм центрального офиса начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало оппозицию не мешать задержанию.

  • Предыдущий глава правительства Грузии подал в отставку . Причиной он назвал разногласия в команде по исполнению решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.
  • Тбилисский городской суд накануне сменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЭНД отказался выплатить залог, выбранную ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность .
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