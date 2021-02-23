В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна, десятки задержанных

23 февраля, 2021, 15:19

В Ереване во время акции протеста оппозиционного "Движения за спасение Отечества" около третьего здания правительства полиция задержала более 50 человек

Об этом сайту Новости Армения сообщил заместитель руководителя управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян.

По его словам, во время акции привод был применен к 57 лицам по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях ( "Невыполнение законного требования служащего войск полиции или служащего полиции").

Во вторник граждане вышли на акцию протеста к третьему зданию правительства Армении, чтобы помешать допуску премьер-министра Армении Никола Пашиняна в здание.

Задолго до начала акции полиция окружила значительную территорию вокруг здания, препятствуя движению граждан и журналистов. После того, как Пашинян вошел в здание под возгласы протестующих, полиция продолжила держать окружения, а позже начала применять привод для десятков участников акции.

Представитель АРФ "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Yerkir Media" Гегам Манукян сообщил журналистам, что в отношении представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателян было применено насилие во время задержания. По его словам, многие советовали политику обратиться к врачу, но он отказался.

"К Сагателяну не применяли привод, не разрешили. Но к председателю Верховного органа (ВРФД) применили привод, председателю Ереванского городского комитета, многим другим гражданам", - сказал он.

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