В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна, десятки задержанных
Об этом сайту Новости Армения сообщил заместитель руководителя управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян.
По его словам, во время акции привод был применен к 57 лицам по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях ( "Невыполнение законного требования служащего войск полиции или служащего полиции").
Во вторник граждане вышли на акцию протеста к третьему зданию правительства Армении, чтобы помешать допуску премьер-министра Армении Никола Пашиняна в здание.
Задолго до начала акции полиция окружила значительную территорию вокруг здания, препятствуя движению граждан и журналистов. После того, как Пашинян вошел в здание под возгласы протестующих, полиция продолжила держать окружения, а позже начала применять привод для десятков участников акции.
Представитель АРФ "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Yerkir Media" Гегам Манукян сообщил журналистам, что в отношении представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателян было применено насилие во время задержания. По его словам, многие советовали политику обратиться к врачу, но он отказался.
"К Сагателяну не применяли привод, не разрешили. Но к председателю Верховного органа (ВРФД) применили привод, председателю Ереванского городского комитета, многим другим гражданам", - сказал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти