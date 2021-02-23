23 февраля, 2021, 13:51

В Афганистане началась COVID-вакцинация, первой, кому в стране сделали прививку, была журналистка Аниса Шахид

Об этом сообщает Reuters .

На церемонии по случаю начала кампании вакцинации президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что работники средств массовой информации постоянно становятся жертвами тех, кто хочет заставить их молчать.

"Наши голоса за свободу, равенство и национальный суверенитет страны никогда не будут заглушены", - сказал он.

После Шахид прививки от коронавируса также сделали врач и два сотрудника афганских сил безопасности.

В начале февраля в Афганистан прибыла первая партия из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Министерство здравоохранения страны планирует вакцинировать около 250 тыс. человек, при этом медицинские работники должны быть в приоритетной категории.

По состоянию на 23 февраля от пандемии в Афганистане погибли более 2400 человек, а вирусом заразились более 55 000 человек. Из них 48 000 выздоровели.

В мире по состоянию на утро 23 февраля зафиксировали 112307537 случаи заражения коронавируса. Из них - 2485384 летальных, выздоровели 87788837 человек.

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