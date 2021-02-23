Укрпочта в течение года оцифрует 100% услуг, - Криклий

23 февраля, 2021, 11:41

Укрпочта в 2021 году намерена цифровизуваты 100% услуг

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

"Перед Укрпочтой стоит амбициозная задача - в течение этого года сделать полностью цифровизации услуг", - сказал Криклий.

Он отметил, что цифровизация реализовываться при поддержке международных партнеров Украины и почти 2 тыс. Мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки и будут задействованы в системе электронной коммерции.

Кроме того, в этом году Укрпочта планирует начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.