Укрпочта в течение года оцифрует 100% услуг, - Криклий
23 февраля, 2021, 11:41
Укрпочта в 2021 году намерена цифровизуваты 100% услуг
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .
"Перед Укрпочтой стоит амбициозная задача - в течение этого года сделать полностью цифровизации услуг", - сказал Криклий.
Он отметил, что цифровизация реализовываться при поддержке международных партнеров Украины и почти 2 тыс. Мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки и будут задействованы в системе электронной коммерции.
Кроме того, в этом году Укрпочта планирует начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.
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