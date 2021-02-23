Украина - среди лучших: определились все участники Евробаскета-2022

23 февраля, 2021, 12:50

Мужская сборная Украины вместе с еще 23 национальными командами примет участие в чемпионате Европы по баскетболу 2022 года

Об этом сообщает официальный сайт федерации баскетбольных ассоциации - FIBA .

В финальную часть Евробаскета-2022 пробились Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, Испания , Турция, Украина и команда баскетболистов из России.

Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии получили путевки на турнир, как хозяева.

Сборные Румынии, Северной Македонии, Дании, Швеции, Швейцарии, Австрии, Черногории и Латвии не смогли преодолеть квалификацию.

Финальная часть Евробаскета пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Праге, Тбилиси, Кельне, Берлине и Милане.

Напомним, 22 февраля мужской сборная Украины победила в заключительном отбора Евробаскета-2022 Венгрию и опередила в группе действующих чемпионов континента из Словении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb