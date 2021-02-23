Украина разгромила Венгрию и опередила чемпионов континента в отборе Евробаскета-2022

23 февраля, 2021, 09:05

Мужская сборная Украины победила в заключительном отборе Евробаскета-2022 Венгрию и опередила в группе действующих чемпионов континента из Словении

Об этом сообщает Sportarena .

Сборная Украины в Киеве в заключительном матче отборочного турнира победила Венгрию со счетом 97:63.

Сборная Украины завершила отборочный турнир на первом месте. Украинцы вместе с действующими чемпионами Европы словенцами и венграми набрали по 10 очков, но опередили соперников по результатам личных встреч.

Финальная часть Евробаскета состоится в сентябре 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

Чемпионат Европы по баскетболу

Мужчины. отборочный турнир

Группа F. 6-й тур

22 февраля

Венгрия - Украина - 63:97

Напомним, 20 февраля сборная Украины победила в Киеве Словению в матче квалификации чемпионата Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb