Украина разгромила Венгрию и опередила чемпионов континента в отборе Евробаскета-2022
23 февраля, 2021, 09:05
Мужская сборная Украины победила в заключительном отборе Евробаскета-2022 Венгрию и опередила в группе действующих чемпионов континента из Словении
Об этом сообщает Sportarena .
Сборная Украины в Киеве в заключительном матче отборочного турнира победила Венгрию со счетом 97:63.
Сборная Украины завершила отборочный турнир на первом месте. Украинцы вместе с действующими чемпионами Европы словенцами и венграми набрали по 10 очков, но опередили соперников по результатам личных встреч.
Финальная часть Евробаскета состоится в сентябре 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.
Чемпионат Европы по баскетболу
Мужчины. отборочный турнир
Группа F. 6-й тур
22 февраля
Венгрия - Украина - 63:97
- Напомним, 20 февраля сборная Украины победила в Киеве Словению в матче квалификации чемпионата Европы.
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