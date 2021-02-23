Украина протянет и без МВФ, но граждане будут платить за заимствованные правительством "дорогие" деньги, - Кушнирук

23 февраля, 2021, 09:33

Украина в 2021 году может существовать и без траншей Международного валютного фонда (МВФ), однако граждане будут платить за привлеченные правительством средства под 12-13% годовых

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Как-то протянем, безусловно. Но из карманов всех граждан будут извлечены дополнительные средства для уплаты процентов по займам, которые будут намного больше, чем кредиты МВФ. Кредит МВФ был бы примерно под 2,5% годовых, а то, что правительство привлекает - 12, 13% годовых ", - заявил Кушнирук.

Он убежден, что Украине не грозит дефолт.

"Львиная доля средств, которые нужно уплатить в этом году - это внутренние облигации, которые находятся во внутренних инвесторов и в значительной мере у самого центрального банка. Поэтому там будет проведено переоформление на новые сроки. Если это банки - они скорее всего просто обменяют на новые облигации. А внешние долги не столь существенны, и золотовалютный резерв Нацбанка вполне позволяет решить эту проблему ", - уверен эксперт.