Украина планирует отсоединиться от электросети с Россией, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор. НЕТ.
"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
Кулеба отметил, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и в частности Литвы.
В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.
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