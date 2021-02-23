Украина планирует отсоединиться от электросети с Россией, - Кулеба

23 февраля, 2021, 20:09

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор. НЕТ.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Кулеба отметил, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и в частности Литвы.

В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.