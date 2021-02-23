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Espreso.tvОбществоУкравтодор присоединится к строительству Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов в Киеве, - ОПГ

Укравтодор присоединится к строительству Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов в Киеве, - ОПГ


фото: delo.ua
Государственное агентство автомобильных дорог Украины присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста и строительства транспортной развязки на Дарницком мосту Киева

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, делать развязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что заниматься строительством мостов будет Укравтодор

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