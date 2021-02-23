Укравтодор присоединится к строительству Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов в Киеве, - ОПГ
23 февраля, 2021, 10:35
Государственное агентство автомобильных дорог Украины присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста и строительства транспортной развязки на Дарницком мосту Киева
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, делать развязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.
Он отметил, что заниматься строительством мостов будет Укравтодор
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