Укравтодор присоединится к строительству Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов в Киеве, - ОПГ

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, делать развязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что заниматься строительством мостов будет Укравтодор