УАФ накажет 17 футболистов, которые играли за команду из ОРЛО на турнире сепаратистов в Абхазии

23 февраля, 2021, 08:33

Украинская ассоциация футбола требует объяснений в 17-ти футболистов, которые по данным СБУ сыграли в Абхазии за команду из ОРЛО

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе команды из так называемой "ЛНР" "Восток-уголь" принимали участие в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди команд из непризнанных республик. Турнир проводился 8-12 декабря в Сухуми.

В УАФ отметили, что обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ. Будет проведена проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и задачи ними ущерб имиджу украинского футбола.

УАФ обратилось к 17 указанных футболистов с требованием предоставить письменные объяснения.

Это не первый случай участия украинских футболистов в матчах за команды из ОРДЛО. В предыдущих выпадах это приводило к пожизненной дисквалификации игроков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb