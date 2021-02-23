УАФ накажет 17 футболистов, которые играли за команду из ОРЛО на турнире сепаратистов в Абхазии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
В УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе команды из так называемой "ЛНР" "Восток-уголь" принимали участие в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди команд из непризнанных республик. Турнир проводился 8-12 декабря в Сухуми.
В УАФ отметили, что обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ. Будет проведена проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и задачи ними ущерб имиджу украинского футбола.
УАФ обратилось к 17 указанных футболистов с требованием предоставить письменные объяснения.
Это не первый случай участия украинских футболистов в матчах за команды из ОРДЛО. В предыдущих выпадах это приводило к пожизненной дисквалификации игроков.
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