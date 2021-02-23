У мужа Елизаветы II принца Филиппа обнаружили инфекцию
Как сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец, герцог Эдинбургский хорошо реагирует на лечение. Он "чувствует себя удовлетворительно".
99-летний принц Филипп провел семь ночей в больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона.
Герцог Эдинбургский был госпитализирован 16 февраля по совету врача, поскольку ему стало плохо.
10 июня принцу Филиппу исполняется 100 лет - он старше королевы на пять лет. 22 июля прошлого года он официально передал один из своих титулов жене принца Чарльза Камилле, герцогини Корнуолльский. Это был первый официальный рабочий выход принца Филиппа с момента его ухода от дел в 2017 году.
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