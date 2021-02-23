Трое военнослужащих ВСУ погибли в пожаре, - 58-я омбр им. гетмана Выговского

23 февраля, 2021, 07:49

В понедельник, 22 февраля, во время разборки блиндажа ВСУ после пожара, который произошел 20 февраля, были обнаружены тела двух военнослужащих

Об этом сообщает в Facebook пресс служба 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндаж после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находились в блиндаже во время пожара", - говорится в сообщении.

Тела идентифицируют после проведения ДНК-экспертизы.

Кроме того, еще один военнослужащий, получивший ожоги 90% тела и был эвакуирован в ожоговый центр, скончался от полученных травм.

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