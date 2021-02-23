Судьба Стерненко сейчас станет вопросом №1 содержания украинской политики - Бессмертный о приговоре активисту

23 февраля, 2021, 15:23

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"У президента Зеленского (Владимира Зеленского, - ред.) сейчас наступил момент, когда он подошел к рубикону. Рубикону, который он или перейдет, или нет. Если взять всю часть до того, как он подошел к рубикону, то он явно, причем так показательно, проводил антимайдановскую политику ", - сказал дипломат.

Бессмертный отметил, что эта так называемая точка Зеленского по Стерненко - это фиксация антимайдановского курса.

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"Тема Стерненко навеки вошла в историю сегодняшним решением. На самом деле если кто-то думает, что это финальная точка в антимайдановской политике Зеленского, то я могу сказать, что они ошибаются", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, соответствующее решение - это очень серьезное достижение успеха Зеленского в антимайданивской политике.

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"Это означает, что машина начала ехать по тем, кто обеспечивал, отстаивал демократию в Украине, западный курс, право избирать и т.д. Собственно на этой точке другая история. Для того, чтобы сбалансировать и прикрыть этот антимайдановский курс. Это отношение Зеленского к тому, что называется с маленькой буквы "медвечукизмами" в украинской истории, украинской политике нынешней. И так, образно говоря, президент Зеленский и его команда сидят на берегу и празднуют успех избиения майдановцев в образе Стерненко и они видят как часть майдановцев восхищаются тем, что Зеленский топчется по Медведчуку", - заявил Бессмертный.

По его словам, ситуация со Стерненко станет актуальным вопросом в украинской политике.

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"Они испытывают удовольствие, что им удалось одобрить ситуацию, повести ее за собой. Но они зря радуются, потому что судьба Стерненко сейчас станет вопросом №1 содержания украинской политики и особенно в вопросах поединка Зеленского и Майдана", - добавил Бессмертный.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

Также под Приморским судом Одессы при вывозе Стерненко в СИЗО произошли столкновения между силовиками и активистами. Задержали двух протестующих.

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