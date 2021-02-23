Суд взял под стражу харьковчанина, которого подозревают в госизмене

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млн 135 тыс. грн", - сообщил Чубенко.

Отметим, что накануне контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, выполнявшего задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот".

Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.

Мужчине объявлено о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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