Суд взял под стражу харьковчанина, которого подозревают в госизмене
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млн 135 тыс. грн", - сообщил Чубенко.
Отметим, что накануне контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, выполнявшего задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот".
Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.
Мужчине объявлено о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
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