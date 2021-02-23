Столкновения на Банковой из-за приговора Стерненко: в полицию доставили 17 человек, начато уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовное производство. В результате в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- Во время акции на Банковой в Киеве в поддержку общественного активиста Сергея Стерненкоа протестующие начали забрасывать файерами двор ОПУ.
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