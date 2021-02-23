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Столкновения на Банковой: Красный Крест заявил о более чем 10 пострадавших

У Офиса президента в Киеве пострадали более 10 человек во время акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщили представители Красного креста, информирует Радио Свобода.

Они пострадали во время столкновений, которые происходили между участниками акции в поддержку Стерненко и правоохранителями.

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начато уголовное производство .
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