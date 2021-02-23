Стерненко осудили за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры, - Порошенко
Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он обращает внимание, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения. Зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.
"Представителям пятой колонны, по которым введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Зато украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - напомнил Петр Порошенко.
"Это не просто избирательное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это - следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", - констатирует п пятый Президент.
"Требуем от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь - очистить Офис Президента от портновских приспешников. А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".
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