Справку о доходах можно будет получить онлайн, - Налоговая
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Для упрощения и удобства общения граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями Государственной налоговой службы введен новый е-сервис" Получение сведений из Государственного реестра лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде , заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения справки достаточно подать запрос в электронном кабинете. Электронный документ, заверенный квалифицированным электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.
Правовой статус подписи можно проверить на официальном веб-сайте центрального удостоверяющего органа. Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.
В пресс-службе добавили, что в рамках нового е-сервиса предоставлена возможность получить информацию о доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет с разбивкой поквартально.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти