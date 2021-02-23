Справку о доходах можно будет получить онлайн, - Налоговая

23 февраля, 2021, 11:30

Государственная налоговая служба ввела новый электронный сервис по предоставлению справки о доходах онлайн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Для упрощения и удобства общения граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями Государственной налоговой службы введен новый е-сервис" Получение сведений из Государственного реестра лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде , заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения справки достаточно подать запрос в электронном кабинете. Электронный документ, заверенный квалифицированным электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

Правовой статус подписи можно проверить на официальном веб-сайте центрального удостоверяющего органа. Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.

В пресс-службе добавили, что в рамках нового е-сервиса предоставлена возможность получить информацию о доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет с разбивкой поквартально.