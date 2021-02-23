Снег, дождь и дневное тепло до +15°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 февраля

23 февраля, 2021, 17:22

В Украине 24 февраля ожидаются ночные морозы и дневное тепло, а также гололед, снег и дожди

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Среда покажет контрастную температуру в Украине - от дневных +15°C на Западе до ночных -15°C...-17°C на Востоке и Севере", - сообщила она.

Итак, подробнее о 24 февраля.

В западных областях будет теплее, в течение дня +7°C...+12°C, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°C. В восточной части, в целом на Левобережье и даже в южной части днем ожидается 0°C...-5°C, на востоке до -7°C.

На остальной территории около нуля, на юге местами +1°C...+4°C, это скорее в Крыму.

Хотя и будет доминировать антициклон Илонка, но атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь - будет зависеть от градусов.

На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков.

На дорогах и тротуарах - гололедица, снежная каша.

В Киеве завтра будет свежо, днем только около нуля. Пройдет снег и мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах - осторожно.

По словам госпожи Диденко, в дальнейшем потепление возобновится. Постепенно.

Среда покажет контрастную температуру в Украине - от дневных +15 градусов на Западе до ночных -15-17 градусов на Востоке и ... Опубликовано Наталкой Диденко Вторник, 23 февраля 2021 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb