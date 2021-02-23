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Espreso.tvОбществоСММ ОБСЕ обнаружила 21 "Град" в ОРДЛО вне мест для отвода вооружений

СММ ОБСЕ обнаружила 21 "Град" в ОРДЛО вне мест для отвода вооружений


фото: osce.org
Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня "Град", размещенную с нарушением линий отвода

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает Укринформ .

Согласно документу, патруль СММ обнаружил 20 февраля 21 реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

В отчете сообщается о препятствовании полетам беспилотников в ОРДЛО.

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