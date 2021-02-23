Смертельная стрельба в Харькове: полиция сообщила о задержании предполагаемого убийцы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
22 февраля в 19:40 правоохранители получили сообщение о звуке выстрела по переулку Отакара Яроша. На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.
"За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция" Сирена ". За пределами Харькова мужчина был задержан", - сообщает полиция.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении мужу о подозрении в совершении преступления.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на улице застрелили мужчину .
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